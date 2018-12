Eerste roggebrood voor de nieuwe Pauwel Marc Colpaert

03 december 2018

16u24 2

De kersverse Pauwel Yorick Dammekens uit Galmaarden kreeg zopas in de Somershoeve het eerste roggebrood, speciaal gemaakt voor de pauwelviering van dit jaar. Vanaf vandaag is het roggebrood te koop bij bakkerij Van Belle op het Marktplein in Galmaarden. Volgens de legende van de pauwelviering deelde een witte ruiter ongeveer 637 jaar geleden, roggebroodjes uit aan de inwoners van Galmaarden. Zo werden deze mensen niet getroffen door de pest, een vreselijke ziekte waar toen heel wat mensen aan stierven in onze streek. Daarom rijdt er sindsdien elk jaar en telkens in januari een witte ruiter - de Pauwel - door de straten van de gemeente. Als voorbereiding op dit feest wordt ieder jaar een Pauwel gekozen. Omdat er al jaren geen rogge meer te vinden is op de akkers van Galmaarden, namen enkele mensen het initiatief om opnieuw rogge in te zaaien en te oogsten. Met deze rogge maakten ze nu de eerste roggebroodjes. Zopas mocht Herman Vanden Herrewegen van Ergoed Galmaarden, het eerste roggebrood aan de nieuwe Pauwel Yorick overhandigen. Het brood zal tot eind januari 2019 te koop worden aangeboden bij bakkerij Van Belle in het centrum van Galmaarden en kost 2,60 euro. MCT