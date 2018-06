Een simpele plaat, en het water blijft buiten 02 juni 2018

02u36 0 Galmaarden In dagen vol wateroverlast is elke maatregel welkom. En dan is het interessant om eens bij Wilfried Demol uit Galmaarden te gaan kijken.

Wilfried, die al jaren naast de Markrivier woont en zelf een meubelmaker is, heeft nog maar één keer water in huis gehad. En dat dankzij een eenvoudige ingreep: een plaat in de deuropening. "Mijn vader heeft me altijd verteld dat het water doorheen de jaren in onze woning nooit hoger dan vijftig centimeter gestaan had", vertelt Wilfried. "Daarom heb ik plaat met een hoogte van zeventig centimeter gemaakt om het water tegen te houden."





Verhoogd tot 90 cm

Het systeem is simpel: Wilfried verankerde twee U-profielen in de deuropening en plaatste er een stevige plaat tussen. "Eén keer is het slecht afgelopen", geeft hij toe. "Enkele jaren geleden kwam het water meer dan tachtig centimeter hoog te staan en dus volstond mijn plaat niet meer. Maar dat was echt een uitzonderlijke situatie. In de nasleep van die overlast heb ik de plaat verhoogd tot negentig centimeter."





Mogelijk zullen we de platen van Wilfried in de nabije toekomst op meerdere plaatsen zien opduiken. Heel wat geïnteresseerden kwamen immers al eens naar zijn idee kijken. (MCT)