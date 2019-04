Een motorcross organiseren is dat nog van deze tijd? Gemeenteraadslid Henk Goegebuer is geen voorstander Marc Colpaert

02 april 2019

Voor gemeenteraadslid Henk Goegebuer(GB.G/PRO) uit Tollembeek is het organiseren van een motorcross niet echt meer van deze tijd. Hij roept de gemeente dan ook op om bij een aanvraag voor het organiseren van een motorcross op hun grondgebied, daar niet telkens op in te gaan.

Vlaanderen en zijn motorcross. Deze recreatie slaat regelmatig ook haar tenten op in Galmaarden. Dit is binnenkort weer het geval in het weekend van 13 en 14 april. Henk Goegebuer stelt zich de vraag of dit – in het kader van de bezorgdheid omtrent het klimaat – nog allemaal kan en of dit nog het algemeen belang dient.

“Uiteraard zullen de fanatieke sportliefhebbers, die meestal van buiten Galmaarden afkomstig zijn, hier bewust partij voor kiezen, maar gelet op het adagio ‘verander de wereld, begin bij uzelf’, denkt onze partij GB.G/PRO dat dit op ons landelijk grondgebied niet langer kan, of minstens aan zeer strenge voorwaarden dient onderworpen te worden. De meerderheid van Galmaarden is voor deze lawaaierige en sterk vervuilende sport zeker geen vragende partij en het komt, volgens GB.G/PRO, aan het beleid toe hier het juiste gevolg aan te geven”, zegt gemeenteraadslid Henk Goegebuer. Omdat er blijkbaar meerdere aanvragen per jaar worden ingediend – via de Vlaamse Motorcross Federatie – heeft GB.G dit op de gemeenteraad aangekaart. “Ik vraag dan ook dat het bestuur slechts één wedstrijd per jaar op hun grondgebied zal toelaten, om zodoende een duidelijk signaal te geven dat het haar ernst is omtrent het klimaat en dat ook kleine maatregelen het verschil kunnen maken. Het nut van de organisatie van meerdere lawaaierige en sterk vervuilende sportactiviteiten op ons grondgebied in vraag stellen, is er daar één van”, aldus Henk. “Voor de deze maand op stapel staande wedstrijd is het te laat natuurlijk , maar in de toekomst zal de gemeente Galmaarden daar zeker rekening mee houden”, aldus burgemeester Patrick Decat(CD&V).