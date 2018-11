Een laatste glas bij Marcella Café Commando in Tollembeek sluit de deuren Marc Colpaert

25 november 2018

15u02 0

Marcella Hauters nodigde haar klanten uit voor een laatste drink voor de deuren van café Commando in Tollembeek definitief dicht gingen. En haar klanten kwamen haar massaal bedanken voor de vele jaren dat ze achter de toog stond in de Commando. Zowel in haar café als in de zaal achteraan zat het bomvol klanten. “ Ja het zijn er nogal veel, blijkbaar wilde iedereen nog een laatste keer naar mijn café komen”, lacht Marcella duidelijk nerveus door de hele situatie. Ze trekt eind deze maand een definitieve streep onder café Commando in Tollembeek. Ze doet dit met heel veel spijt in het hart, maar het gebouw wordt verkocht en op haar leeftijd nog met iets nieuws starten, is niet meer aan de orde. Wel gaat ze heel wat klanten en verenigingen, die kind aan huis waren bij haar, heel hard missen. Ook tal van verenigingen moeten door het sluiten van het café op zoek gaan naar een ander lokaal om te vergaderen of te repeteren. Om haar laatste dag niet onopgemerkt te laten voorbijgaan hadden Jeroen en Didier nog een extraatje voor Marcella voorzien. Ze hadden namelijk twee grote lakens aan de voorgevel van haar café geplaatst met daarop enkele duidelijke boodschappen zoals: ‘Pintjes tappen is nu gedaan geniet van je welverdiend pensioen’ en daarnaast ‘vandaag drinken we hier ons laatste glas en denken we terug aan hoe plezant het hier wel was’. Marcella gaat nu dus genieten van haar pensioen al zal ze nog dikwijls denken aan de tijd van toen achter haar toog. MCT