Ecologische hennepblokken voor bijgebouw Flietermolen 27 april 2018

02u31 0 Galmaarden Naast de Flietermolen in Tollembeek wordt momenteel een bijgebouw geplaatst, niet met bakstenen maar met hennepblokken, wat nieuw is, zeker in het Pajottenland.

Bedoeling is om van deze ruimte een keuken en sanitair blok te maken die gebruikt kunnen worden tijdens workshops. Nu de Flietermolen steeds operationeler wordt, met onlangs nog het plaatsen van twee nieuwe molenstenen, was het tijd om werk te maken van de bijgebouwen. Zo werden enkele oude gebouwtjes, die al enkele jaren niet meer gebruikt werden, volledig afgebroken. "Voor de muren werken wij met hennepblokken, een ecologisch product. Wij denken dat we de eerste woning zijn in de streek met zulke hennepblokken. Hierdoor zijn de muren schokbestendig en bovendien zeer goed thermisch en akoestisch isolerend en ook nog eens brandbestendig. Extra isoleren is ook al niet meer nodig omdat ze tot 30 cm breed kunnen zijn", legt eigenaar Julian Still uit. Zelfs voor de firma die het gebouw komt plaatsen was het de eerste keer dat ze met hennepblokken werkten. Op zaterdag 5 mei organiseren ze voor de eerste maal hun pannekoekenfeest vanaf 14 uur in de molen. (MCT)