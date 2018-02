Dubbel valentijnsconcert van Amicato is voltreffer 27 februari 2018

In de grote zaal van het Baljuwhuis van Galmaarden werd er zowel op zaterdag als op zondag door de mensen van Amicato een valentijnsconcert georganiseerd. Het muzikale thema dit jaar was 'Duo's'.





Voor het eerst in de traditie van het valentijnsconcert brachten de mensen van Amicato twee optredens in één weekend.





"Onder leiding van dirigente Leen Dubois brachten de 50 muzikanten van Amicato een afwisseling van bekende en minder bekende muziek, doorweven van opzwepende en hartstochtelijke muziek", vertelde voorzitter Henk Goegebuer.





De grote zaal zat twee keer bomvol en de mensen genoten met volle teugen van dit valentijnsconcert.





