Drukke maand voor kersverse burgemeester Marc Colpaert

04 februari 2019

15u51 3

Hoe is de eerste maand verlopen voor de kersverse burgemeester Patrick Decat(CD&V) uit Galmaarden? Wij gingen even langs om het te vragen en het antwoord was:druk, druk, druk.

Sinds begin dit jaar heeft de gemeente Galmaarden een nieuwe burgemeester Patrick Decat, nadat Pierre Deneyer ruim 18 jaar burgemeester was van Galmaarden. “Ik ben al enkele jaren schepen en dat helpt natuurlijk, tevens ken ik de ploeg rond mij heel goed en dat is natuurlijk ook positief”, begint Patrick. Niet alleen de nieuwe functie van burgemeester, maar ook de vele aanpassingen spelen dit jaar een rol. “Het samenvloeien van de gemeentediensten en de diensten van het OCMW is voor iedereen nieuw en brengt natuurlijk heel wat nieuwe zaken en wijzigingen met zich mee. Hierdoor was de maand januari al een heel drukke maand, langzaam inlopen was niet aan de orde. Maar ik ga niet zo vlug panikeren en gewoon proberen verder te doen met ons beleid”, aldus de burgemeester. Verder is hij van plan om naar de toekomst toe te proberen om de zaken die ze beloofden in hun programmaboekje van de verkiezingen, waar te maken. “Wij zijn nu begin februari en het zal wel nog een tijdje aftasten worden hoe het moet, maar ik weet dat wij vandaag een goede groep vormen samen met de schepenen en ik heb er dan ook het volste vertrouwen in dat alles wel in orde zal komen”, besluit Patrick Decat. MCT