Dringende onderhoudswerken aan Sint-Leonarduskapel 16 maart 2018

De gemeente Galmaarden gaat dringende onderhoudswerken laten uitvoeren aan de buiten- en binnenmuren van de Sint-Leonarduskapel in Tollembeek. Het dak dat ook in slechte staat was werd vorig jaar al vernieuwd. De Sint-Leonarduskapel langs de gelijknamige baan heeft veel te lijden van het vocht de laatste jaren. Daarom werden nu de dringendste onderhoudswerken goedgekeurd door de raadsleden tijdens de jongste gemeenteraad. Vorig jaar werden de dakconstructie, het torentje en de dakgoten al vernieuwd. Nu gaan er onderhoudswerken worden uitgevoerd om de buitenmuren aan te pakken tegen het doorslaand vocht en tevens worden de binnenmuren behandeld. De kosten voor de herstelling worden geraamd op 42.582 euro, de gemeente kan een beroep doen op 32.000 euro aan subsidies. (MCT)





