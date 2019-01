Drie partijen willen de burger dichter bij de politiek brengen Amendement van GB.G, N-VA en Vlaams Belang werd niet gevolgd Marc Colpaert

30 januari 2019

16u12 4

Tijdens de jongste gemeenteraad werden door Henk Goegebuer van Gemeentebelangen Galmaarden(GB.G), Daniel Fonteyne(Vlaams Belang) en Rudy Thiebaut(N-VA) elk een amendement(een voorstel tot wijziging van een wet of een ander officieel document,red.) ingediend, in het kader van meer betrokkenheid of burgerparticipatie bij het beleid. Met dit amendement wilden ze de burger dichter bij de politiek brengen. Het eerste punt op de dagorde van de gemeenteraad was namelijk om het huisreglement van deze raad goed te keuren. Dus werd door de drie partijen ieder een apart amendement ingediend om spreekrecht van het aanwezige publiek mogelijk te maken tijdens een openbare zitting van de gemeenteraad. “Wij willen dat de mensen die naar de gemeenteraad komen eventueel op het einde van de zitting een mondelinge vraag kunnen stellen aan de gemeenteraadsleden”, was de eis van zowel GB.G, VB als de N-VA, dus de hele Galmaardse oppositie. De CD&V-meerderheid was wel te vinden voor het idee, maar vond het vandaag nog te vroeg om hier al een beslissing over te nemen. Ze waren van oordeel dat ze eerst dit huishoudelijk reglement wilden goedkeuren en dan later bekijken of ze dit eventueel en op welke manier kunnen doorvoeren. De drie amendementen werden verworpen en het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de CD&V. MCT