Drie nieuwe leden voor de politieraad Marc Colpaert

09 januari 2019

10u51 3

Drie leden van de Galmaardse gemeenteraad gaan vanaf dit jaar zetelen in de politieraad van de zone Pajottenland. Omdat er sinds kort een nieuwe gemeenteraad werd geïnstalleerd, was het tijd dat er gestemd werd om de nieuwe leden voor deze raad aan te duiden. Voor de CD&V partij werden schepen Ludo Persoons en gemeenteraadslid Jo Stalpaert naar voren geschoven. De N-VA die één zitje kreeg in de politieraad gaf de naam door van hun voorzitter Rudy Thiebaut. Na de geheime stemming worden deze drie mensen de nieuwe gezichten voor Galmaarden in de politieraad. MCT