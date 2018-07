Drachtige koe doodt landbouwster DIER GAAT DOOR HET LINT EN DEELT FATALE KOPSTOOT UIT MICHIEL ELINCKX

24 juli 2018

02u27 3 Galmaarden Een kopstoot van een drachtige koe is landbouwster Viviane Muysewinckel uit Galmaarden fataal geworden. De 62-jarige vrouw werd op de borst geraakt en overleed vrijwel onmiddellijk. "We begrijpen niet hoe dit kon gebeuren", reageert zoon Davy aangeslagen. "Ze had nochtans tonnen ervaring..."

Het tragische incident gebeurde op een boerderij in de Plaatsstraat. Viviane, die opgroeide met de landbouwstiel, wilde zaterdagmiddag poolshoogte nemen bij een koe die op het punt stond om te kalven. Plots ging het dier door het lint en liep ze op Viviane toe. Zij kreeg een kopstoot op de borst en viel neer. De hulpdiensten werden meteen opgeroepen, maar alle hulp kwam te laat.





"Koeien die op het punt staan om te kalven, kunnen agressief uit de hoek komen", zegt Carol Vercarre, woordvoerster van het parket Halle-Vilvoorde. "En het slachtoffer in deze zaak is overleden aan de gevolgen van de aanval van een drachtige koe. Maar omdat het om een spijtig ongeval gaat, werd er geen verder onderzoek verricht."





De familie van Viviane blijft intussen verweesd achter. "Mijn moeder heeft tonnen ervaring in de landbouw", zucht zoon Davy. "Als kind hielp ze al mee op de boerderij, en daarna heeft ze hier alles uitgebouwd, samen met mijn vader. Ze wist dus wat ze deed. In de voorbije zes weken hebben zes koeien gekalfd. Deze koe was de laatste in de rij en er waren geen voortekenen dat ze agressief uit de hoek zou komen. Daags voor het ongeval is mijn moeder nog zes keer bij haar gaan kijken en toen was er geen sprake van agressiviteit. We zullen ons altijd blijven afvragen wat er gebeurd is. Waarom werd de koe plots wild? Door het kalven? Niemand weet het."





De impact van de losgeslagen koe was alleszins enorm. "Mijn moeder was op slag dood", zegt Dany. "Een koe weegt ongeveer zevenhonderd kilogram. Als zo'n dier naar jou toeloopt, dan kan je als mens weinig doen. Aan zo'n snelheid mag je het gewicht van de koe ook nog eens vervijfvoudigen... Maar de wetsdokter vertelde ons dat mijn moeder geen pijn geleden heeft."





Snel gekalmeerd

Na het ongeval bleek de koe ook niet langer agressief te zijn. "Ze was wat onrustig door de komst van de hulpdiensten en het parket", vertelt Davy. "Maar daarna hebben mijn vader en ik haar weer netjes teruggebracht naar de weide, en toen heeft ze ook helemaal niet tegengestribbeld of zich agressief opgesteld." Nochtans is agressie iets waar elke landbouwer wel eens mee te maken krijgt. "Twee jaar geleden viel een stier mij aan zonder echte aanleiding", aldus Davy. "Ik kon me toen nog snel redden, mijn moeder deze keer niet. We zouden ons schuldig kunnen voelen, maar ze wist perfect wat de boerenstiel inhield. Ze ging zo vaak op haar eentje naar de koeien om hen te verzorgen. Dat ging nooit mis, tot nu. Niemand kan dit vatten."