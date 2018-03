Dorpscentrum is weer handelszaak rijker 21 maart 2018

03u04 0 Galmaarden Familiebedrijf Van der Kelen, gespecialiseerd in binnen- en buitenschrijnwerk, heeft in het centrum van Tollembeek een tweede showroom geopend. Meteen de derde nieuwe zaak dit jaar in de Galmaardse deelgemeente.

Het bedrijf van Jean-Paul Van der Kelen heeft reeds enkele jaren een showroom in Lennik. Naast ramen en deuren kan je er ook terecht voor poorten, rolluiken en zonnewering. "We hebben onze activiteiten recent uitgebreid naar Galmaarden en Geraardsbergen", klinkt het. "Daarom hebben we hier in Tollembeek een nieuwe showroom geopend." Jean-Paul runt het bedrijf samen met zijn vrouw en drie zonen. Het is ook zoon Steven die de showroom in Tollembeek zal uitbaten.





En zo is het centrum van Tollembeek opnieuw een handelszaak rijker ter hoogte van de Plaats. Eerder dit jaar maakte de krantenwinkel een doorstart met een nieuwe eigenaar, en vorige maand opende café 'Amen en uit' de deuren. Parkeerproblemen wil Steven Van der Kelen alleszins vermijden. "De meeste klanten komen bij ons langs op afspraak", legt hij uit. "Als er dan geen plaats is om voor onze zaak te parkeren, dan zullen we hen vragen om even verderop te parkeren ter hoogte van het standbeeld van Urbanus. Daar vinden ze een grote parking." (MCT)