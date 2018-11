Dolleman bijt agent WHW

27 november 2018

13u11 0 Galmaarden Een man uit Galmaarden riskeert 10 maanden cel voor verschillende betichtingen. De man sloeg zijn echtgenote en werkte hierna zijn frustraties uit op de gealarmeerde politie.

Op 7 november maakte T.V. het wel heel bont. De politie had zich naar zijn woning begeven na een melding van partnergeweld. Zijn vrouw opende met bloedende lip de voordeur. De agenten wilden haar man, die onder invloed was van drugs en alcohol, meenemen naar het bureau, maar dit was niet naar zijn zin. Hij riep zijn hond, een Groenendaeler, bij zich en dreigde ermee het beest los te laten. De agenten trokken hun wapen en pas na bemiddeling van zijn gehavende partner stak hij het dier in diens hok. Het leverde hem wel een dagvaarding voor weerspannigheid op.

Beet

Hier bleef het niet bij. Bij zijn overbrenging naar de cel begon hij als een wilde te schoppen naar de agenten. Bij het losmaken van zijn handboeien beet hij een agent in de bovenarm. Bovendien schold hij hen continu uit. Naast partnergeweld en weerspannigheid werd hij dus ook vervolgd voor smaad en slagen en verwondingen. “Erbarmelijk gedrag”, vatte het parket het dossier samen. De verdediging vraagt een straf met probatie-uitstel. Uitspraak op 18 december.