Dolle Strandbalfeesten komen eraan 11 juli 2018

02u35 0

Galmaarden maakt zich op voor drie dagen dolle pret. Op 13, 14 en 15 juli is er de vierde editie van De Dolle Strandbalfeesten op het sportplein. De opbrengsten gaan zoals elk jaar naar tal van goede doelen in het Pajottenland. De kaatswedstrijd Zeno-Wines cup zet het weekend vrijdag feestelijk in, op zaterdag is er naast een springkastelendorp ook de strandbalfuif met tal van optredens van Swoop, Jettie Pallettie, Chapsis en Yves Segers. Eindigen doen ze zondag met een barbecue waarvan de opbrengsten ook naar het goede doel gaat. Dit jaar is dit de chiro Albatros uit Tollembeek, Bijeva uit Lede en voor Lio uit Pepingen. (MCT)