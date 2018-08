Dolle Strandbalfeesten geeft bekers weg 04 augustus 2018

Tijdens de Dolle Strandbalfeesten hebben de organisatoren enkele bekers uitgereikt. De beker voor de beste kaatstploeg ging naar café Het Buitenbeentje in Smeerebbe-Vloerzegem, de beker voor de beste ploeg in de bossaball was voor café Spoor Drie in Galmaarden en tenslotte de zuipbeker ging naar Fré van cafe Sint-Paulus ook al uit Galmaarden. Al deze mensen kregen van organisator Kristof Billens een mooie beker mee naar huis.





(MCT)