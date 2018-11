Dokter en verpleegsters kregen pralines Het team kwam een laatste keer naar Galmaarden Marc Colpaert

30 november 2018

15u04

Tijdens de laatste bloedafname van de Vrijwillige Bloedgevers in het Baljuwhuis van Galmaarden, kregen de mensen van het Rode Kruis, afdeling Leuven elk een doos pralines mee naar huis. Dit had niets te maken met het feit dat het de laatste bloedafname van het jaar was. “Neen, en het was ook geen vroeg kerstgeschenk voor deze vriendelijke en bekwame mensen”, weet voorzitter Christian Demeulder ons te vertellen. Het Rode Kruis heeft beslist dat vanaf volgend jaar de ploeg van de afdeling Leuven, die al jaren naar Galmaarden komt voor de bloedafname, zal vervangen worden door een nieuwe ploeg uit Gent, dit omdat de afstand van Leuven tot Galmaarden te groot is. “Vanaf volgend jaar verwelkomen wij dus een nieuwe ploeg uit Gent. De mensen uit Leuven waren dan ook de laatste keer onder ons en ondertussen zijn de meeste van hen al goede vrienden geworden. U moet weten dat ze al meer dan 5 jaar, telkens vier keer per jaar naar Galmaarden komen voor de bloedafname. Wij gaan ze dan ook missen. Daarom lieten we deze mensen niet zomaar gaan en gaven wij iedereen een doos pralines mee”, aldus de voorzitter. MCT