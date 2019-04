Dirk, Jessie en Ann blijven garant staan voor een serene uitvaart Marc Colpaert

05 april 2019

10u05 0

Vorige maand besliste Stefaan Premereur om uitvaartzorg Van den Driessche-Pemereur te verlaten en een andere weg in te slaan. Ann Van den Driessche en Stefaan Premereur zijn al ruim 25 jaar bezig met de uitbouw van het funerarium in het centrum van Galmaarden. Toen Stefaan besliste om een andere weg te bewandelen, kon Ann een beroep doen op Dirk Van den Driessche en zijn vrouw Jessie Van Der Zwalmen, die vanaf heden de zaak mee gaan uitbaten. In 1994 begon Ann samen met Stefaan met het funerarium in Galmaarden en ze deden dit zo goed dat ze verschillende prijzen in de wacht sleepten. In 2000 kreeg Ann de award ‘Vrouw in de uitvaart’, in 2007 werd de award ‘Het mooiste funerarium’ binnengehaald en dit jaar viel hen de ‘Unizo Business Award 2018' te beurt.”Wij staan vandaag garant en ook naar de toekomst toe klaar met ons volledig team, om een uitvaart op een serene en perfecte manier te regelen”,verzekerde Ann ons. De doorgevoerde wijzigingen zullen geen impact hebben op de werking van dit uitvaartcentrum. Meer informatie is te vinden op: www.vandendriessche-galmaarden.be.