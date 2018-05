Dirk Hauters (N-VA) richt nieuwe partij op 30 mei 2018

Gemeenteraadslid Dirk Hauters (N-VA) heeft gisteren tijdens de gemeenteraad aangekondigd dat hij als onafhankelijke gaat zetelen. Hij is al de tweede van N-VA in korte tijd die gaat zetelen als onafhankelijke. "Door het vertrek van Jonas De Boeck, die naar Herne verhuisde en Jean-Paul Souffriau als onafhankelijke blijft de partij verweesd achter. Daarbij komt dat sommige mensen binnen de partij nieuwe leden niet aanvaarden en dat was voor mij de druppel", zegt Dirk. Maar hij blijft niet bij de pakken zitten en is van plan om met een nieuwe partij 'Gemeentebelangen Galmaarden (GB.G) naar de kiezer te trekken op 14 oktober. Ondertussen heeft ook OCMW-raadslid Christophe Neyt die zetelde voor de N-VA de partij verlaten. Advocaat Henk Goegebuer die sinds kort lid was van de N-VA heeft ook beslist om zijn kandidatuur voor de N-VA te stoppen. (MCT)