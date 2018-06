Dijken moeten Markrivier in toom houden 19 juni 2018

02u52 0 Galmaarden In de Tollembeekstraat is de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) begonnen met de bouw van een beschermdijk, die op sommige plaatsen tot anderhalve meter hoog zal worden. Het gaat om één van meerdere ingrepen tegen wateroverlast.

De dijk moet vooral de inwoners uit het centrum van Galmaarden beschermen tegen wateroverlast van de Markrivier. Het plan kwam er nadat er in de laatste jaren heel wat problemen waren. Het gaat eigenlijk om een tweede fase, nadat in maart al zo'n vijftig bomen in het centrum van Galmaarden gerooid werden. "We zijn nu begonnen met de grondwerken", zegt Karl Leliaert van de Vlaamse Milieumaatschappij. "Daarna komen er nog dijkgrachten en kopmuren, en zullen we de beschermdijken verder afwerken."





Winterbed

En de aanleg kadert in een nog groter geheel. Zo worden er in de hele Markvallei drie nieuwe overstromingsgebieden aangelegd, en dat op het grondgebied van zowel Galmaarden als Herne. In de buurt van de Driscartmolen komt dan weer een winterbed voor een betere doorstroming van de Markrivier. Daar worden de oevers verlaagd. De afgegraven grond wordt momenteel naar het centrum van Galmaarden gebracht om er daar de beschermdijk mee te bouwen. Waar er onvoldoende plaats is voor zo'n aarden dijk, zal er een betonnen muur opgetrokken worden. Het is overigens ook de bedoeling om in de toekomst de verhoogde dijken als wandelpad langs de Markrivier te gaan gebruiken. (MCT)