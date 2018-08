Dichters en schrijvers tonen beste van zichzelf 22 augustus 2018

In villa Hellebosch in Vollezele zijn een tiental dichters en schrijvers samengekomen voor het Poetry Summer Academy (PSA). En dit al voor het derde jaar op rij in het heerlijke oord Villa Hellebosch. PSA is een schrijfcursus voor gevorderde dichters, aangeboden door Creatief Schrijven. De deelnemers schrijven gedurende een week gedichten en verhalen en becommentariëren heel kritisch elkaars werk. Dit alles onder leiding van een ervaren poëziecoach, Daniel Billiet. Overigens is de kogel nu definitief door de kerk: uitgever Jan Heyvaert (Uitgeverij De Draak) uit Tollembeek heeft beloofd de gedichten en fictieve verhalen uit te geven. Alexandra Cool zal ook meewerken aan het boek.





