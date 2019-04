Dertig jaar WZC De Zwaluw in Vollezele

Marc Colpaert

02 april 2019

Het woon-zorgcentrum De Zwaluw gelegen langs de Ninoofsesteenweg in Vollezele bestaan 30 jaar en dus was er tijd voor een feestje. De oude melkerij werd afgebroken en op deze plaats werd het woon-zorgcentrum ‘De Zwaluw’ geopend in 1989. Oorspronkelijk was er in dit woon-zorgcentrum plaats voor 16 mensen. Maar al vlug was in de streek de vraag groter dan het aanbod, vanaf 2003 was er plaats voor 88 bedden. “Het is onze bedoeling om het WZC De Zwaluw de volgende jaren nog meer uitstraling te geven dan nu al het geval is. Wij willen als het ware onze deuren openzetten om mensen meer de kans te geven om gewoon eens een praatje te komen maken met onze bewoners”, zei Geert Vanbiervliet. Voor hun dertig jarig bestaan waren trouwens alle buren uitgenodigd om een glaasje te komen drinken. De bewoners vierden natuurlijk mee met een glaasje cava. Aan de leiding van de nieuwe jeugdbeweging KLJ Galmaarden werd zelfs gevraagd om een handje te komen helpen en zodoende hun clubkas te spijzen.