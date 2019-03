Derde Zorgcafé gaat over levenslang wonen Marc Colpaert

De Woonwinkel Pajottenland organiseert haar derde Zorgcafé met als thema ‘levenslang wonen’ dit speciaal voor medioren, senioren en hun mantelzorgers in Galmaarden. Vandaag willen heel wat mensen zolang mogelijk in hun eigen woning blijven wonen. Zit u met vragen over zorgwonen en vragen over kleine en grote aanpassingen aan uw woning. Zijn er premies verbonden aan deze ingrepen?, op al deze vragen krijgt u een antwoord in het derde Zorgcafé van de Woonwinkel Pajottenland. Specialisten komen meer info verstrekken op maandag 1 april om 14 uur in café Felix, Marktplein 9 in Galmaarden. Inschrijven is verplicht bij Renaat Bockstael via: 0483/27.48.53.of renaat.bockstael@3wplus.be.