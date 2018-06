Derde Ringmuswandeling 14 juni 2018

De vereniging 'Samen Helpen', die kankerpatiënten in Galmaarden financieel steunt, organiseert komende zondag al voor de derde keer de grote Ringmuswandeldag in Galmaarden. Van 7.30 uur tot 14 uur zijn alle wandelaars en natuurliefhebbers welkom in het Baljuwhuis. "We gaan er iets speciaals van maken, want 'Samen Helpen' bestaat 25 jaar", zegt voorzitter Roger De Nauw. Er zijn wandelafstanden van 6 tot 35 kilometer. Deelnemen kost 3 euro. Je kan ook even nagenieten met een hapje en een drankje. De opbrengst gaat naar de kinderwerking van Kom op tegen Kanker. (MCT)