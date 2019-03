Derde leerjaar is de sportiefste klas Marc Colpaert

04 maart 2019

De leerlingen van het derde leerjaar van de gemeentelijke basisschool van Galmaarden zijn uitgeroepen tot de sportiefste klas van 2018. Tijdens de jaarlijkse sportviering in het Baljuwhuis in Galmaarden werd dit bekend gemaakt. Bij de jaarlijkse loopcross in Galmaarden waren de meeste lopers - procentueel gezien - deze van het derde leerjaar uit de Hoogstraat in Galmaarden. De sportiefste klas van juf Veronique kreeg daarvoor een waardebon van 250 euro, goed voor een sportieve uitstap voor de hele klas naar De Gavers in Geraardsbergen. En daar waren de jongens en meisjes uiteraard heel blij mee. MCT