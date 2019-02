De vzw Holveo stopt ermee Hun 1.000 boeken gaan naar het Dominicanessenklooster in Herne Marc Colpaert

22 februari 2019

17u45 0

De bestuursleden van de vzw Holveo (Het oude land van Edingen en omgeving) geven er de brui aan en stoppen heel binnenkort met hun vzw. Hun bibliotheek met een duizendtal boeken zal ondergebracht worden in het Dominicanessenklooster in Herne.

Holveo is al jaren een gewestelijke kring voor oudheidkunde, geschiedenis en heemkunde van Zuid-Pajottenland. Hun doelstellingen zijn: het verenigen van alle vorsers en belangstellenden die interesse koesteren voor de plaatselijke geschiedenis, het bevorderen van opzoekingen en studie in verband hiermee en het vrijwaren van het geschiedkundig, artistiek en cultureel patrimonium van de streek. Aangevuld met het behoud van het landschap en de monumentenzorg.

Michel Matthijs, Dirk Vandenplas, Bernard Roobaert, Jean-Marie Viaene en Herman Vandormael kwamen deze week nog eens samen in het Baljuwhuis in Galmaarden, waar de beslissing werd genomen om ermee te stoppen. “Wij waren nochtans niet van plan om te stoppen met onze vzw, maar de wetgeving voor de vzw’s is zo aan het veranderen, dat wij geen andere uitweg zien, ook al is dit met pijn in het hart”, zegt Michel Matthijs. De bestuursleden gaan nu alles in orde maken zodat de vzw kan ontbonden worden. Ze zijn vandaag nog altijd in het bezit van een duizendtal oude en waardevolle boeken en naslagwerken over onze streek. “Natuurlijk mogen deze boeken niet verloren gaan en wij hebben al een overeenkomst dat deze boeken zullen ondergebracht worden in het Dominicanessenklooster in de Heilige Geeststraat in Herne”, besluit Michel Matthijs.