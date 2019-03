De vrouwenploeg van Astana traint in het Pajottenland Marc Colpaert

14 maart 2019

U moet niet schrikken als u één van de volgende dagen de dames van de vrouwenploeg van Astana ziet voorbij fietsen in het Pajottenland. Natalya Saifutdinova, Makhabbat Umutzhanova, Amiliya Iskakova, Faina Potapova, Svetlana Pachshenko, Olga Shekel en Marina Kurnossova zijn volop aan het trainen. De meeste van die dames komen uit Kazakstan of Oekraïne. Samen met hun coach Vadim Kravchenko zijn ze voor een maand in het Pajottenland om te trainen en om wedstrijden te rijden. “Ik zorg een beetje voor de logistieke ondersteuning voor deze mensen en ik spreek ook een beetje Russisch en dat is wel gemakkelijk”, zegt Guido Debleser uit Galmaarden, die al jaren met de wielersport verbonden is. Wie de volgende dagen de dames ziet trainen, ergens ter hoogte van de Bosberg in Galmaarden, weet dan dat ze alleen Russisch of een heel klein beetje Italiaans spreken. “Deze dames zijn hier om te trainen en daar zijn ze volop mee bezig, als er een probleem is dan lossen ze het wel op”, aldus hun coach Vadim.