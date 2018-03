De Statiezangers gaan van start 27 maart 2018

De Statiezangers Galmaarden en de Koninklijke Maatschappij De Markzangers uit Tollembeek organiseerden een ledenfeest in het zaaltje van café Commando in Tollembeek. Officieel gaan ze van start vanaf 1 april en organiseren ze in totaal een 20-tal vinkenzettingen in de regio. Ze organiseren 7 vinkenzettingen in Galmaarden en in Tollembeek. De vogel die tijdens deze 14 zettingen de meeste 'suskewiets' laat horen, is de kampioen.





(MCT)