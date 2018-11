De Sint en zijn Zwarte Pieten op stap Heel wat kindjes waren blij met de Sint Marc Colpaert

26 november 2018

17u22 2

Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten waren op stap door de straten van Galmaarden een organisatie van Jong CD&V Galmaarden. Elk jaar is Sinterklaas van de partij om met een soort busje door de straten van Galmaarden, Tollembeek en Vollezele te rijden. Op een tiental plaatsen blijft hij dan even staan om de kinderen te ontmoeten en delen de vele Pieten snoep uit aan de kinderen. “Er zijn dit jaar heel wat kinderen met hun mama’s en papa’s op de afspraak en natuurlijk zijn er dit jaar geen stoute kinderen”, zegt de Sint ons met een schalkse knipoog. Al hadden sommige kleintjes wel wat schrik van de Sint. De Zwarte Pieten hadden daar in ieder geval geen last van, want die deelden snoepjes uit en dat vonden de kinderen natuurlijk heel leuk. Na de rondrit was er nog een grote kindershow met de Sint in de zaal Willem Tell als mooie afsluiter van deze dag. MCT