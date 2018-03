De Rol-mopsen trokken naar de Gavers 27 maart 2018

De Rol-mopsen, de vriendengroep rond Martine Ferdinand en de ondertussen overleden Reni Thienpondt, trokken naar de Bosberg in Galmaarden. Deze vriendengroep uit Herne zet zich met allerlei acties in voor de vereniging 'Kom tegen Kanker'. De Rol-mopsen trokken van de top van de Bosberg naar De Gavers enkele km verderop. "Het is de bedoeling dat we samen gezellig gaan wandelen, maar wij hebben steeds onze collectebus mee, zodat we toch nog wat extra geld kunnen inzamelen voor de actie 'Kom op tegen kanker' tijdens de wandeling", vertelde Martine Ferdinand.





(MCT)