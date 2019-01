De Pauwel trok door de straten Hij nodigde iedereen uit voor het grote feest Marc Colpaert

26 januari 2019

Pauwel Yorick Dammekens trok op zaterdag met zijn paard en zijn apostels door de straten van Vollezele om iedereen uit te nodigen voor het grote feest op zondag 27 januari. Ze gingen die dag al van start vanaf 6 uur in de ochtend, om dan wat later met fakkels aan de hand naar de Sint-Paulus kapel te gaan. Daar was er een rondgang rond de kapel met het Paulus beeldje. Na de rondgang ging de Pauwel met zijn gevolg terug naar het pauwellokaal, waar de Pauwel de burgemeesterssjerp overhandigd kreeg door de burgemeester. Na een stevig ontbijt vertrok de Pauwel te paard samen met zijn apostels op bedeltochten doorheen Galmaarden en omstreken. Zijn apostels gingen met hun houten sabel van deur tot deur om geld in te zamelen voor het grote feest, de Pauwel deed dit niet, maar nodigde iedereen uit om zeker op zondag een kijkje te komen nemen op de Pauwelhoeve. - MCT