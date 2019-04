De paashaas komt naar het Baljuwhuis Marc Colpaert

16 april 2019

Kinderen opgelet nu zondag nodigt Jong CD&V Galmaarden opnieuw de paashaas uit in het Baljuwhuis in Galmaarden. Op zondag 21 april kunnen kinderen tussen 10 en 13 uur eitjes rapen en op zoek gaan naar enkele gouden eieren die verstopt zijn in de grote tuin van het Baljuwhuis. Voor elk gevonden gouden ei krijgt men nadien een mooie prijs. Een ballonplooier en een schminker zullen de paashaas vergezellen tijdens dit grote feest. Daarnaast hebben ze bij Jong CD&V gezorgd voor een groot springkasteel in de tuin van het Baljuwhuis.