De ommegang, dat is wandelen voor ons geloof Marc Colpaert

18 april 2019

Op woensdag trokken een zestigtal personen door de straten van Galmaarden voor de jaarlijkse ommegang, een organisatie van De Broederschap van het Heilig Kruis en de parochie Sint-Pieter Galmaarden. Al meer dan 35 jaar trekt deze ommegang éénmaal per jaar door de straten van Galmaarden. De wandelaars vertrokken om 19 uur ter hoogte van de Parochiezaal van Galmaarden in de Bergstraat en droegen de relikwie van het Heilig Kruis met zich mee. “We maakten er een gebedswandeling van ongeveer 8 kilometer van, dat is dus wandelen voor ons geloof, met een korte tussenstop in de Sint-Pauluskapel. In deze kapel was er een kort bezinningsmoment met gelegenheid tot verering van de relikwie van het Heilig Kruis en er werd het lied van het Heilig Kruis gezongen”, aldus Roland Sergeant. Onder de bedevaarders was ook pastoor Kris Meskens van de partij. Het einde van de tocht was in de Parochiezaal, waar nog gezellig wat gepraat werd bij een koffie en een gebakje.