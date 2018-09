De Notelaar heeft nieuw sportveldje in kunstgras 04 september 2018

De gemeentelijke basisschool De Notelaar in Vollezele heeft op haar eerste schooldag plechtig een nieuw sportveldje met kunstgras geopend op zijn benedenspeelplaats. Dit jaar is het centrale thema 'iedereen kampioen' en dit niet alleen op sportief vlak. Om kampioen te worden kan je je dagelijks inzetten door vriendelijk en behulpzaamzijn. Tegen het einde van de eerste dag werden alle leerlingen en ouders uitgenodigd voor een plechtig moment rondom het nieuwe speelveldje. Een realisatie van de gemeente Galmaarden met de steun van de ouderraad. Het is de bedoeling dat de kinderen op het kunstgrasveld kunnen voetballen en het gebruiken tijdens de turnles. De kostprijs bedraagt meer dan 25.000 euro.





(MCT)