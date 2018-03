De Notelaar heeft de sportiefste klas 15 maart 2018

Tijdens de uitreiking van de sportprijzen, een organisatie van de sportraad Galmaarden, gingen de leerlingen van het derde leerjaar van de gemeentelijke basisschool De Notelaar uit Vollezele aan de haal met de trofee voor de sportiefste klas. De klas die het grootste aantal deelnemers naar de Vlaamse veldloop voor scholen stuurde, mocht de trofee mee naar huis nemen. En zo kwamen enkele kinderen uit het derde leerjaar uit Vollezele de trofee in het Baljuwhuis uit handen van leerkracht L.O. Bart Mathys in ontvangst nemen. Daarnaast kreeg de klas ook een geschenkbon van 250 euro voor een sportieve uitstap naar de Gavers in Geraardsbergen. De trofee zal zeker een mooi plaatsje in hun klas krijgen, vertelden ze.





(MCT)