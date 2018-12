De nieuwe Pauwel is Yorick Dammekens Hij was ooit nog Kinderpauwel Marc colpaert

02 december 2018

Op zondag werd de nieuwe Pauwel Yorick Dammekens en zijn bende voorgesteld op de Pauwelhoeve in Galmaarden. Yorick is 20 jaar en kent de pauweltraditie als geen andere. Zijn vader Geert was de afgelopen twintig jaar al 9 keer lid van de bende. Zakdrager is Stephen Dammekens, verder zijn er nog Daan Sirjacobs, David Gierts, Aron Durang, Anthony Ravyts, Joeri Pauwels, Bayna Choijamts, Karel De Cuyper en Thiebault Berchmans. De nieuwe Pauwel Yorick was in 2011 al Kinderpauwel in Galmaarden. “Ik ben er als het ware mee opgegroeid en vond het nu de tijd om mijn kandidatuur te stellen om de nieuwe Pauwel te mogen zijn. Daarnaast heb ik er voor gezorgd dat er in mijn bende wat nieuwe en jonge gezichten zitten, want de Pauwelviering had wat jeugd nodig om de traditie, die al meer dan 500 jaar bestaat verder te zetten”, aldus Yorick. Jan Couck eigenaar van de Pauwelhoeve was uitermate blij dat de jeugd nog wil investeren in het hele pauwelgebeuren. Het grote pauwelfeest gaat door op zondag 27 januari 2019 in de Pauwelhoeve in Galmaarden. MCT