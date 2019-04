De Mark organiseert een lentewandeling in het Kluysbos Blauwe bloemen ook in het Kluysbos te bewonderen Marc Colpaert

07 april 2019

15u26 3

Op zondag 14 april organiseert de natuurvereniging vzw De Mark met werkingsgebied in Galmaarden, Bever en Herne een lentewandeling in het Kluysbos in Galmaarden. Het Kluysbos is één van de drie natuurreservaten die beheerd worden door de vzw De Mark en zeker de moeite waard om te bezoeken.

Het is een authentiek bron-loofbos met in de lente prachtige tapijten van voorjaarsbloeiers zoals bosanemonen, wilde hyacinten en dotterbloemen, aangevuld met tal van andere planten zoals de zeldzame eenbes. Kom dus zeker mee genieten van deze prachtige lentewandeling, de gids is Luc Meert. Men start ter hoogte van de Sint-Pauluskapel in de Paulusstraat in Galmaarden om 9 uur, het einde is voorzien om 12 uur. Voor leden van De Mark of Natuurpunt is deze wandeling gratis, niet-leden betalen 1 euro per persoon of 2 euro per gezin. Meer info op: www.vzwdemark.be