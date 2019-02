De laatste ronde van Pauwel Yorick Marc Colpaert

02 februari 2019

17u51 5

Op zaterdag 2 februari ging de Pauwel Yorick Dammekens samen met zijn Apostels nog een laatste keer op ronde door Galmaarden, om de schulden van de pauwelviering te gaan betalen in de verschillende handelszaken. Na een tocht die van start ging aan de Sint-Pauluskapel en via het station van Galmaarden gingen de Pauwel, zijn Apostels samen met de Apostelinnen, naar het centrum van Galmaarden om nadien terug te keren naar hun lokaal. Daar werd nog een laatste keer feest gevierd en ze blikten nog even terug naar alle mooie momenten die ze tijdens deze viering hebben beleeft. Gelukkig is er volgend jaar opnieuw een pauwelviering. MCT