De Jonge Bergklimmers bedankten hun vrijwilligers Marc Colpaert

24 februari 2019

De Koninklijke Wielerclub De Jonge Bergklimmers uit Vollezele nodigden hun vrijwilligers uit voor een etentje in de zaal Belvedere in Vollezele. Het is een jaarlijkse gewoonte dat deze vereniging haar mensen bedankt bij het begin van het seizoen. “Wij organiseren als wielerclub dit jaar opnieuw drie wielerwedstrijden, de eerste reeds op 10 maart, maar we willen onze vrijwilligers en het bestuur toch nog even bedanken, want zonder hen zou dit alles niet mogelijk zijn”, zei voorzitter Gilbert Vanderoost. En dus werden de aanwezigen verwend met tapas en er waren broodjes, aangevuld met het nodige vocht. MCT