De Bock (N-VA) op zoek naar jonge mensen Marc Colpaert

08 februari 2019

11u52 6

Meganne De Bock (22) uit Vollezele wil samen met haar partij de N-VA, een afdeling Jong N-VA oprichten in Galmaarden en daarvoor is ze op zoek naar nog enkele jonge mensen. Ze zijn vandaag al met vijf personen, met Meganne als voorzitter en verder Aron Durang, Anthony Berckmans, Thibault Berckmans en Raïsa Bockstael. “Wij zijn op zoek naar jonge mensen tussen 16 en 30 jaar oud, die samen met ons gaan nadenken hoe we meer evenementen voor jongeren kunnen organiseren in onze gemeente. Ik denk dan in de eerste plaats om een fuif te organiseren, of een ander evenement, maar dan vooral gericht op jonge mensen. De nieuwe partij Jong N-VA zal nog dit voorjaar officieel van start gaan. Wie interesse heeft om mee te doen, mag steeds contact opnemen met Meganne via: meganne.debock@n-va.be.