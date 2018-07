De Bende en Gene Thomas in het Baljuwhuis 11 juli 2018

De Bende en Gene Thomas staan op vrijdag 20 juli op de affiche van 'Zomaar een zomeravond' in de tuin van het Baljuwhuis in Galmaarden. Na de succesvolle edities van vorige jaren met onder meer Udo, Niels Destadsbader en Tom Dice, staan er dit jaar opnieuw twee optredens op de affiche. Ze gaan van start met 'De Bende'. Lisa Michels (finaliste K3 zoekt K3) en Joyce Beullens (presentatrice Studio 100 TV) zijn twee sympathieke, bezige bijen met energie voor tien! Daarna komt Gene Thomas, een vaste waarde in Vlaanderen, het publiek entertainen met zijn muziek. Ze gaan van start vanaf 19 uur, de inkom is gratis.





