Davina, Bart en Wim vielen in de prijzen Marc Colpaert

14 februari 2019

11u03 0

Davina, Bart en Wim kregen een geschenkje van het bestuur van de schuttersvereniging Galmaarden Willem Tell, omdat ze het mooist verkleed waren. Tijdens de koningsschieting in hun lokaal in de TRB-zaal van Galmaarden werd er tevens een klein feestje georganiseerd. Deze vereniging is als het ware één grote familie van vrienden onder mekaar. De traditie wil dat wie dat wenst zich die dag mag verkleden. Heel wat clubleden hadden dit gedaan en het was aan Berlinda die samen met enkele andere dames de mooiste verklede personen mocht belonen. Bij de vrouwen was er geen twijfel en werd Davina in een heel mooi rood pakje verkozen tot de mooiste verklede vrouw, bij de mannen vielen Bart verkleed als de rosse van K3 en Wim verkleed als landbouwer in de prijzen. MCT