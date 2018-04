Davidsfonds brengt bezoekje aan orgelbouwer 05 april 2018

02u26 0

Davidsfonds Galmaarden heeft onlangs 75 geïnteresseerden meegenomen naar het atelier van orgelbouwer Joris Potvlieghe in Tollembeek. Daar konden ze kennismaken met een nieuw orgel in opbouw voor de gemeente Wondelgem. Het instrument telt 2.500 pijpen, is bijna tien meter hoog en acht meter breed. Na het bezoek trok het gezelschap nog richting Flietermolen voor een presentatie, gevolgd door een lekkere paella in zaal Commando.





(MCT)