Davidsfonds bestaat 30 jaar

Het Davidsfonds uit Galmaarden bestaat 30 jaar en dat werd gevierd met een muzikale avond in de prachtige Sint-Pauluskapel in Galmaarden. Sedert de heropstart in december 1987 heeft de oorspronkelijke bestuursploeg van december 1987 in de loop der jaren vele gezichten gekend.





Momenteel is Johan Delcour voorzitter.





De gelegenheidsspreker van die avond was Michel Matthijs, die een kroniek bracht over 30 jaar Davidsfonds in Galmaarden. Voor de muzikale noot zorgden Luc Ooghe (op doedelzak) en Guus Herremans (op harmonica). Tenslotte werden er ook nog enkele liedjes samen gezongen met de ruim 90 aanwezig in de Sint-Pauluskapel.











(MCT)