Darya Safai spreekt over vrouwenrechten 08 maart 2018

Op uitnodiging van N-VA Galmaarden zal Darya Safai op dinsdag 13 maart afzakken naar het Baljuwhuis.





Darya Safai is een Iraans-Belgische tandarts en vrouwenrechtenactiviste. In 1999 was de mama van twee nog leider van het Iraans studentenprotest. In het Baljuwhuis zal ze spreken over onder meer haar levensloop en haar ervaringen in haar strijd voor gelijke rechten. Afspraak om 19 uur, de toegang is gratis. (MCT)