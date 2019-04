Danny en Ronny zitten opnieuw in hun tentje in de Markvallei Marc Colpaert

05 april 2019

18u24 2

Nadat ongeveer een jaar geleden hun tent is afgebrand in een weide in Tollembeek, hebben Danny Van Geyte (51) en Ronny Vandercammen (58) opnieuw hun tenten opgezet in de Markvallei. Ze moesten hun voorlopige woning verlaten nadat deze verkocht was. Ze hopen toch nog een kleine en vooral betaalbare huurwoning te vinden.

Aangestoken

Het geïmproviseerde woonkamp van Danny en Ronny aan de Markrivier in Tollembeek is op 10 april van vorig jaar volledig uitgebrand. Het ging om een aangestoken brand, de dader werd enkele dagen later opgepakt.

Na de brand mochten Danny en Ronny voorlopig hun intrek nemen in een woning die te koop stond. Eens verkocht, moesten ze deze woning verlaten. “Wij konden niets anders dan opnieuw met een tent de natuur intrekken. Gelukkig is de winter zo goed als voorbij”, zegt Danny. Ondertussen zijn wel gesprekken bezig met het OCMW om een woning te vinden. “Het probleem is dat door die brand van vorig jaar heel wat van onze bezittingen verloren zijn gegaan. Nu we niet meer in die tijdelijke woning mogen verblijven, moesten we een oplossing vinden. Dus hebben we ondertussen onze tent met de nodige paletten op een weide geplaatst in de Markvallei.”

Potten en pannen

“Mocht er nu iemand ons een kleine, betaalbare huurwoning, waar ook onze hond welkom is, aanbieden, dan zou dat voor ons een goede zaak zijn, ook andere gebruiksvoorwerpen zoals potten en pannen zijn welkom. Want nog jaren hier in deze tent blijven kamperen is ook niet alles”, zegt Ronny. Kurt Penninck (CD&V), OCMW-voorzitter vertelde ons dat het OCMW voor deze personen op zoek is naar een oplossing. “Het is wel geen gemakkelijk dossier, maar meer kan ik daar niet over zeggen”, aldus Kurt. Wie een kleine huurwoning heeft voor het tweetal, mag bellen naar het nummer 0470/48.58.09.