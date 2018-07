Daniel Fonteyne trekt VB-lijst 28 juli 2018

02u32 0 Galmaarden Vlaams Belang schuift in Galmaarden Daniel Fonteyne (52) naar voren als lijsttrekker.

Fonteyne, die in deelgemeente Tollembeek woont, is leerkracht economie in het gemeenschapsonderwijs in Lennik. Sinds 2006 zetelt hij ook al in de provincieraad. Maar voor Galmaarden heeft hij nu enkele concrete actiepunten op tafel gelegd, zoals verkeersveiligheid rond de scholen. Maar ook het busvervoer kan volgens hem beter, en er moet ook meer aandacht zijn voor het Vlaamse karakter van Galmaarden. "Eén leerling op tien in de gemeente is niet Nederlandstalig, en er worden steeds meer woningen verkocht aan anderstaligen", aldus Fonteyne. "Als we niet snel werk maken van een massief Vlaams woonbeleid, dan dreigt onze landelijke gemeente haar authentieke Vlaamse karakter te verliezen. Dat mogen we nooit laten gebeuren." (MCT)