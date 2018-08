Damhertje ligt 14 uur gewond in de gracht 24 augustus 2018

02u45 0 Galmaarden Een jong damhert is gisteren aangereden op de Heirbaan. Meer dan 14 uur lang lag het gewond in de gracht langs de weg. "Men had ons veel eerder moeten bellen", aldus het Opvangcentrum SOS Wilde Dieren, dat het diertje gisteravond kwam ophalen.

Een luide klap schrikte Luc Hoedaert even na zessen gisterochtend op. Even later ontdekte hij een damhertje dat gewond in de gracht lag. Ook buurtbewoner Gunter Van der Haegen zag het beestje liggen. "Ik ben gaan kijken en zag dat het dier nog leefde, maar ondertussen was het al namiddag", zegt Van der Haegen, die meteen het wijkbureau van de politie belde. "Maar niemand beantwoordde mijn telefoon. Op het noodnummer 101 belandde ik op een bandje waar ze mij in het Frans vertelden dat ze me niet konden helpen. Ik heb dan maar naar de burgemeester gebeld, die op zijn beurt de politie heeft gecontacteerd."





Uren later was er nog steeds niemand van de politie ter plaatse geweest. Gezien het damhert gisteravond nog steeds in leven was, belde uw reporter zelf het Opvangcentrum SOS Wilde Dieren uit Geraardsbergen. Zij waren om 22 uur ter plaatse. Filip Berlengee en vrijwilliger Geert legden het damhertje voorzichtig in een box en reden er dadelijk mee naar de dierenarts. "Zijn onderkin was gebroken en hij had een zware schedelfractuur, dit damhertje was niet meer te redden", zegt Filip. "Erg dat hij zolang heeft moeten afzien. Ze hadden ons veel vroeger moeten verwittigen. We konden niets meer doen dan het diertje te laten inslapen. (MCT)