Dames Welzijnszorg delen warme soep uit 02u25 0 Foto Marc Colpaert

De dames van Welzijnszorg deelden in Galmaarden warme soep uit aan de voorbijgangers die daarvoor een vrije gift mochten doneren voor het goede doel. Ze willen hiermee helpen om de armoede, die vandaag ook in Vlaanderen meer en meer de kop opsteekt, een halt toe te roepen. "Daarom proberen wij ons steentje bij te dragen en verkopen wij naast soep ook kaarsen. De opbrengst gaat naar Welzijnszorg voor de actie 'Samen tegen armoede'", vertelde Eliane Ankaert.





Heel wat mensen kwamen tijdens de kerstmarkt even langs om een lekkere kop soep te nuttigen en doneerden een bijdrage.











(MCT)