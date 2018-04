Daklozenkamp in brand gestoken ENKELE UREN NADAT BEWONER IN ELKAAR GEMEPT WORDT TOM VIERENDEELS

10 april 2018

02u39 0 Galmaarden Het geïmproviseerde woonkamp van Danny V.G. (50) en Ronny V. (57) aan de Mark in Tollembeek is volledig uitgebrand. Het gaat om een aangestoken brand, die uitbrak nadat Ronny eerder die avond al zwaar werd toegetakeld tijdens een vechtpartij.

De feiten van zondagavond in Tollembeek zijn voorlopig gehuld in mysterie. Kort na 21.30 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd omdat het kamp van de twee vijftigers in brand stond. Verschillende ploegen van de zone Vlaams-Brabant West rukten uit, en konden het vuur snel doven. Maar de volledige inboedel, waaronder ook enkele computers, ging wel op in vlammen.





Ronny en Danny hadden zich in de zomer van vorig jaar gevestigd in de weide aan de Mark. Met paletten bouwden ze een vloer, voor de 'muren' en het 'dak' gebruikten ze houten stokken en plastic zeilen. Als daklozen hadden ze hun domicilie sindsdien op het adres van het Galmaardse OCMW, dat hen ook meermaals hulp aanbood. Maar die hulp weigerden Danny en Ronny. Ook wilden ze niet op zoek gaan naar een huurwoning. En de gemeente kon niet optreden omdat het duo zich op privéterrein bevond en er geen officiële klachten tegen hen ingediend waren bij de politie.





Het parket Halle-Vilvoorde stelde een branddeskundige aan voor verder onderzoek. En volgens die deskundige gaat het om opzettelijke brandstichting. "Maar wie verantwoordelijk is, is nog niet duidelijk", klonk het gisteren.





Zwaar toegetakeld

Ronny kan reeds geschrapt worden als mogelijke dader, want hij lag op het ogenblik van de feiten in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Geraardsbergen nadat hij eerder die avond zwaar toegetakeld werd tijdens een vechtpartij. Dat bevestigt het parket. "Maar van wie hij klappen gekregen heeft, is ook nog niet duidelijk", zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. Danny werd zondagavond nog opgepakt in Geraardsbergen, waar hij de nacht in de cel doorbracht - iets wat evenwel niet officieel bevestigd wordt. Hij werd zondagavond kort na 18 uur nog gezien toen hij dronken door het centrum van Tollembeek fietste, maar wanneer hij opgepakt werd, is niet duidelijk.





Ronny en Danny woonden vroeger op Domein Akrenbos in Bever, waar het vaak tot zware confrontaties met hun buren kwam. De twee verschenen ook meermaals voor de rechter, onder meer voor het bezit van wapens, munitie en vuurwerk. Ze brachten ook al tijd door in de cel. Danny kreeg gisterochtend opnieuw hulp aangeboden van het OCMW, maar weigerde die wederom.