Cupido slaat toe in Flieterkouter 23 juni 2018

02u29 0

Ter hoogte van de Flietermolen in Tollembeek staan sinds kort niet minder dan 33 hartjes in krijt op de straat getekend.





Wie de 'kunstenaar' is, blijft een raadsel. Het enige wat wél zeer duidelijk is, is dat er iemand zwaar verliefd is in de woonwijk Flieterkouter. Wie het weet en het met ons wil delen, laat het ons gerust weten.





(MCT)